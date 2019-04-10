Köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında
10 Nisan 2019 22:40
Köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında
Ankara’da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı. Ankara Batıkent’te zehirli tavuk etinden yiyen köpeklerin telef olması sonucu yapılan araştırmada köpekleri zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.’nin poşetleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin zehirli etleri poşet...