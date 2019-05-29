  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2019 19:25

Köpekleri telef etti diye sokak ortasında öldürdü !

Edirne'nin İpsala ilçesi,nde kendilerine ait köpekleri öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları böyle görüntülendi.

Video Galeri
Yılanlar evi bastı
Yılanlar evi bastı
Video Galeri
Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti
Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti
Video Galeri
Havai fişek hurdalığı alev topuna döndürdü
Havai fişek hurdalığı alev topuna döndürdü
Video Galeri
Ankaray’da dumanlar yükseldi
Ankaray’da dumanlar yükseldi
Video Galeri
İzmir’de tır kazası kask kamerasında
İzmir’de tır kazası kask kamerasında
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM