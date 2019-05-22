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  3. 22 Mayıs 2019 16:50

Köpeklerin saldırdığı kadının öldüğü mahallede tedirginlik

Elazığ’da köpeklerin saldırısı sonucu yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği mahallede vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Esentepe Mahallesi Muhtarı İsmail Doğan ekiplerin geldiğini ancak gündüzleri araziye çekilen köpekleri bulamadıklarını belirtirken, vatandaşlar gece ve sabah erken saatlerde ortaya çıkan köpeklerin yakalanmasını istiyor. Önceki gün kentin en yüksek noktalarından olan...

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