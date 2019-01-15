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  3. 15 Ocak 2019 21:10

Köpekten kaçan ‘vaşak’ kavağa tırmandı

Gümüşhane’de köpekten korkarak kaçan vaşak, kavak ağacına tırmandı. Gümüşhane’de kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu merkeze bağlı Yayladere köyünde yiyecek bulamayan 3 vaşak köye indi. Köyde köpekler tarafından kovalanan vaşaklardan 2’si kaçarken, kaçamayan vaşak kavak ağacına tırmandı. Köylülerden Şinasi Bulut, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Nesli tükenmekte olduğu için koruma...

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