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Köprü çıkışında otomobil yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alevlere teslim oldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı.

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