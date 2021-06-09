Köprü çıkışında otomobil yangını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alevlere teslim oldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı.

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