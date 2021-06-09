Anasayfa Video Galeriler Gündem Köprü çıkışında otomobil yangını Köprü çıkışında otomobil yangını 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 17:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş Bağlantı Yolunda lüks araç alevlere teslim oldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kendini dışarı atarak kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c0ce2cbb72ef4822252ad7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama Thodex'in patronunun evinde icra işlemi yapılacak Çok geç olmadan duyun bu yardım çığlığını: Ensemde ölüm kokusu alıyorum Ankara sele teslim: Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı Canlı yayında Esra Erol'un çıldırtan iddia: ''Bana cinnet geçirtmeyin'' Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı