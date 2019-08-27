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  3. 27 Ağustos 2019 12:14

Köprü yıkıldı, araçlar sürüklendi... Felaket gün ağarınca ortaya çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve dolu, büyük zarara yol açtı. Alatarla Mahallesi'nde köprü yıkan sağanak, araçları sürükledi.

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