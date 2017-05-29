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  3. 29 Mayıs 2017 11:45

Köprüde asılı F.Bahçe bayrağını böyle indirdiler!

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir grup taraftar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı Fenerbahçe bayrağını indirerek denize attı.

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