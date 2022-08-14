Anasayfa Video Galeriler Gündem Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı 14 Ağustos 2022 Pazar Saat: 23:10 İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki çalışan işçilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi karakolda bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f956ad3ab21c2aff1c7ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem'' Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı Pereira basın toplantısında çılgına döndü İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü Formula 1 aracını trafikte gören bir daha baktı! Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı