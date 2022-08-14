  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı

Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki çalışan işçilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemi karakolda bitti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem''
Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı
Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı
Pereira basın toplantısında çılgına döndü
İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü
Formula 1 aracını trafikte gören bir daha baktı!
Sosyal medya bunu konuşuyor: Canlı yayın yaparken çiçek satan çocuk tarafından ısırıldı
Üstün Dökmen'den tartışma yaratan sözler: Başörtülü psikolog olamaz
Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı