Anasayfa Video Galeriler Gündem Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 08:30 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 08:30 İstanbul'da Haliç Köprüsü’ndeki intihar girişimi polisin son andaki müdahalesiyle engellenirken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6719db867d44b544e30471f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı Şehit taksicinin cansız bedeni bagajdan çıktı TBMM'de İYİ Partililerin eleştirdiği Bahçeli'yi, DEM Partililer savundu! Milli Savunma Bakanı Güler: ''Bir türlü akıllanmıyorlar'' İstanbul'da gece kulübüne köle fantezili sapkın partiye baskın TUSAŞ'a saldıran teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı İstanbul - Bursa feribotunda bomba ihbarı TUSAŞ saldırısında ilk detaylar: Hainler taksiyle geldi