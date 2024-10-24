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  4. Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi

Köprüde intihar girişimi: Polis intihar girişimini böyle engelledi

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İstanbul'da Haliç Köprüsü’ndeki intihar girişimi polisin son andaki müdahalesiyle engellenirken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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