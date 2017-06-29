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  3. 29 Haziran 2017 13:45

Köprüde işçiler halay çekerek eğlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yol yapım çalışmaları sırasında işçiler, mola esnasında halay çekip eğlendi.

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Afrin açıklaması
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Afrin açıklaması
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TEMde korku dolu anlar! Araç alevlere teslim oldu
TEMde korku dolu anlar! Araç alevlere teslim oldu
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Kampta ayı paniği
Kampta ayı paniği
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Tuzlada yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi
Tuzlada yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi
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Ev hanımları organik ceviz üretimiyle iş dünyasına atıldı
Ev hanımları organik ceviz üretimiyle iş dünyasına atıldı
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Sahilde atlı sörf keyfi
Sahilde atlı sörf keyfi