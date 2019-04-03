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  3. 03 Nisan 2019 09:55

Köprüde tek teker üstünde ilerleyen maganda kamerada

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı rüzgara aldırmadan 280 km hıza ulaşan maganda bu anları bir de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir motosiklet sürücüsü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden tek teker üstünde ilerledi. Motosikletli magandanın...

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