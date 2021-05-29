Anasayfa Video Galeriler Gündem Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 12:56 Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b20fc41c52481a7e614073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Salda Gölü'nün adı değişti: Artık ''çamur'' gölü Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı Yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını Televizyondan görüp başladılar, şimdi siparişe yetişemiyorlar Sağlık Bakanlığı'ndan aşı için yeni klip Çukur 130. Bölüm Fragmanı Kutlamalarda korkunç kaza! Futbolcu otobüsten düştü Bu inanılmaz görüntü Türkiye'de çekildi... Soylu'nun Sedat Peker yanıtı Erdoğan'a mıydı ?