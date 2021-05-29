Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.

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