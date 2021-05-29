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  4. Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.

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