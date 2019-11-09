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  3. 09 Kasım 2019 12:00

Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü

Rusya’da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu.Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

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