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  3. 18 Haziran 2017 09:45

Köprülü kavşakta akılalmaz kaza

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, köprülü kavşağın bariyerinde asılı kaldı. Bariyerden dökülen beton parçalarının kafasına isabet ettiği bir kişi yaralandı.

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