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  3. 05 Temmuz 2019 22:05

Kopya çeken öğrencisini yakalayan öğretmene linç girişimi

Irak’ın Anbar kentinde bir öğretmenin kopya çekmesine engel olduğu öğrencisinin ailesi tarafından linç edilmek istendiği iddia edildi. Sopalarla acımasızca dövülen öğretmenin görüntüleri kamaralara anbean yansıdı. Irak basını Anbar şehrinin Hit kasabasında bir lise öğretmeninin kopya çeken öğrencisine engel olduğu gerekçesi ile, çocuğun ailesi tarafından linç girişimine uğradığını iddia...

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