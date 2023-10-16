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  4. Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi

Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi

Eskişehir’de yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi olarak Kemal Öztürk “ailemin bir ferdi” dediği 48 yaşındaki yeşil aracına ev takası dâhil gelen tekliflerin hepsini reddediyor.

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