Anasayfa Video Galeriler Gündem Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:55 Eskişehir’de yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi olarak Kemal Öztürk “ailemin bir ferdi” dediği 48 yaşındaki yeşil aracına ev takası dâhil gelen tekliflerin hepsini reddediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652cfa8bcae5c1738c4c9d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü Ünlü oyuncu alkollü araç kullanırken, kaza yaptı: ''Kanunları biliyorum!'' 2 suç örgütü daha çökertildi Muş’ta aç kalan ayılar arı kovanları parçaladı Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar