  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Nisan 2017 15:15

Koreliler cirite hayran kaldı

İlk kez Bayburt’ta cirit müsabakası izleyen Koreliler ata sporuna hayran kaldı.

Video Galeri
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
Video Galeri
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türke bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türke bıraktı
Video Galeri
Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti
Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti
Video Galeri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti
Video Galeri
Batman'da 23 Nisan kutlamaları iptal edildi!.. Sebebi ise...
Batman'da 23 Nisan kutlamaları iptal edildi!.. Sebebi ise...