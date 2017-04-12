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  3. 12 Nisan 2017 19:50

Körfez eski belediye başkanına silahlı saldırı

Körfez eski belediye Başkanı Yunus Pehlivan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurularak hastaneye kaldırıldı.

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Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
Yeni çevre yolunda dikilen ağaçların bir bölümü kurudu
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İstanbul semalarında leylek alarmı
İstanbul semalarında leylek alarmı
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Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
Kamyon viyadükten aşağı devrildi: O anlar kamerada
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Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
Erdoğan'dan Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na fıkralı eleştiri
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Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta
Beykoz'da çocuklar temiz bir çevre için sokakta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser hastalarına müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser hastalarına müjde!