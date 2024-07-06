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Körfezde dev hortum

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Hatay'ın İskenderun körfezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

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