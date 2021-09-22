Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı 22 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:40 Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614afa165759d44c166e63f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü yıldızın doğum gününde talihsiz kaza! Bir anda saçları alev aldı 104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş! Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar! - Son Dakika Haberler Zonguldak'ta vahşet! Korku filmi senaryosu gerçek oldu İstanbul'da çakarlı araçlara ceza yağdı Bakan Varank ''Herkes uçan arabamızı konuşacak'' dedi Cumbre Vieja yanardağından tüyler ürperten görüntüler İstanbul trafiğinde şimdi de çakarlı minibüs kabusu Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi