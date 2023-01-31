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Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı!

Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 8 yaşındaki Manni Alam isimli bir çocuk köpek balığı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

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