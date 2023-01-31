Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı! Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı! 31 Ocak 2023 Salı Saat: 16:20 Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 8 yaşındaki Manni Alam isimli bir çocuk köpek balığı saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d915966aad2d6f691fae63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı İnek, aç kalan kurtlara yem oldu Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada!