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Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

İstanbul Bağcılar'da TEM'de seyir halindeyken kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Viyadüğün kenarında asılı kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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