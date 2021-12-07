Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı Korku dolu anlar! Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı 07 Aralık 2021 Salı Saat: 17:35 İstanbul Bağcılar'da TEM'de seyir halindeyken kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Viyadüğün kenarında asılı kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61af7147eccfdf34da67aab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asgari ücret için ikinci toplantı sona erdi! Zamlı maaş ne zaman açıklanacak? Polisin bir genci tokatladığı görüntüler tepki çekti ''Erkekler yurdu basıp kız öğrencileri taciz etti'' iddiası ortalığı karıştırdı Uzaklaştırma kararı vardı... Eşini koruyan askerlerle çatıştı! Özel Harekat'tan nefes kesen tatbikat Dolandırıcıların yeni tuzağı ''karekod'' olarak bilinen ''QR Kod'' oldu Damada ''pompalı tüfek'' taktılar Erdoğan Katar'da böyle karşılandı Bir kadın daha kabusu yaşadı! Tek suçu ''ayrılmak'' istemesi