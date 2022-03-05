  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı

Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı

Isparta'da yoğun kar yağışı ve donduran soğuklar sonrasında oluşan buz sarkıtları az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar
Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: Kadirov Çeçen değil Rus
Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü
Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı'na damga vuran Atatürk sahnesi
Maaşını çekmek için gittiği bankada ''öldüğünü'' öğrendi
Şahan Gökbakar HaberTürk'ü fena ''ti''ye aldı
Dünya Ukraynalı bu çiftçiyi konuşuyor! Rus füzesini böyle ele geçirdiler
Taksiciler bu sefer birbirini dövdü! Öldüresiye dayak kamerada
Trafikte ''korna'' dehşeti! Çekiçle saldırdı