Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı 05 Mart 2022 Cumartesi Saat: 14:30 Isparta'da yoğun kar yağışı ve donduran soğuklar sonrasında oluşan buz sarkıtları az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622349d261a3066116658483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: Kadirov Çeçen değil Rus Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı'na damga vuran Atatürk sahnesi Maaşını çekmek için gittiği bankada ''öldüğünü'' öğrendi Şahan Gökbakar HaberTürk'ü fena ''ti''ye aldı Dünya Ukraynalı bu çiftçiyi konuşuyor! Rus füzesini böyle ele geçirdiler Taksiciler bu sefer birbirini dövdü! Öldüresiye dayak kamerada Trafikte ''korna'' dehşeti! Çekiçle saldırdı