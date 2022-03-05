Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı

Isparta'da yoğun kar yağışı ve donduran soğuklar sonrasında oluşan buz sarkıtları az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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