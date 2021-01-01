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  3. 01 Ocak 2021 20:50

Korku dolu anlar! Önce çocuklarının evini sonra kendisini yakmak istedi!

Video Galeri
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın ''vitrin mankeni'' sözlerine tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın ''vitrin mankeni'' sözlerine tepki
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Mersin'de 18 kişi inşaatta basıldı
Mersin'de 18 kişi inşaatta basıldı
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Genç kızın yorgun mermiyle yaralandığı anlar kamerada
Genç kızın yorgun mermiyle yaralandığı anlar kamerada
Video Galeri
Show TV'den Pınar Gültekin skandalı!
Show TV'den Pınar Gültekin skandalı!
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Erdoğan'dan Sözcü gazetesine sert tepki: Kimse para verip almasın
Erdoğan'dan Sözcü gazetesine sert tepki: Kimse para verip almasın
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Türk profesör Antarktika'da keşfetti! ''Dünyada henüz tanımlanmamış''
Türk profesör Antarktika'da keşfetti! ''Dünyada henüz tanımlanmamış''
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