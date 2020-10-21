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MÜJDE(!) TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİ DÖNÜYOR!
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  3. 21 Ekim 2020 14:10

Korku dolu anlar! Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Antalya'da, seyir halindeki kamyonetin kasasında çıkan yangında paniğe neden oldu. Sürücü ile yoldan geçen diğer sürücüler yangını söndürmek için seferber oldu.

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