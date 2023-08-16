Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 22:30 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 22:30 Avustralya'da duydukları ses üzerine duvarı delen bir kadın 2 büyük piton yılanını böyle dışarı çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dd23cd891e43578e428223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını