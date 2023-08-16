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  4. Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı

Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı

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Avustralya'da duydukları ses üzerine duvarı delen bir kadın 2 büyük piton yılanını böyle dışarı çıkardı.

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