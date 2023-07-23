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Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı

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Gaziosmanpaşa’da tramvayda yolculuk yapan 2 kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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