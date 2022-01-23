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  4. Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü

Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü

Rize’de sahil yürüyüş bandı belediyeye ait süpürme aracının ağırlığını kaldıramayınca göçük oluştu ve araç göçüğün içerisine düştü.

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