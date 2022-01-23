Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü 23 Ocak 2022 Pazar Saat: 22:35 Rize’de sahil yürüyüş bandı belediyeye ait süpürme aracının ağırlığını kaldıramayınca göçük oluştu ve araç göçüğün içerisine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61edadf8e5ab125a5d452477" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı İrem Derici: ''Bizi bekleyenler, beklemeyin'' Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyayı sallayan görüntü Bülent Ersoy'dan Anıtkabir komutanının görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama Erdoğan'a yanıt veren AK Partili Şahin'in mikrofonu açık kalınca... Vatandaş kar altında ucuz ekmek kuyruğunda Ankara'da polisten esnafa feci dayak Yanağındaki şişliğin sebebini öğrencince şok oldu Kar Türkiye'yi esir aldı: Yüzlerce kişi terminalde mahsur