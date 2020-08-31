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  3. 31 Ağustos 2020 13:20

Korku filmi değil gerçek! Antalya'da kabus anı kamerada

Antalya’da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Pelin öğretmenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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