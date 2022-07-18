Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku filmi değil gerçek! Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Gizemli yaratık... Korku filmi değil gerçek! Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Gizemli yaratık... 18 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 16:05 Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından yakalanan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d55a9580c43202d833f1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler! Polis yıldız ismi sığınmacı sanınca... Tutuklanıp serbest bırakıldı İnternetten kiralamak istedi, başına gelmeyen kalmadı Şırnak'tan İstanbul'a akıl almaz yolculuk Olacağı buydu zaten! Koronavirüste korktuğumuz başımıza geldi Hadise ile Murda'dan sahnede sarmaş dolaş dans şov Hadise ile Murda'dan sahnede sarmaş dolaş dans şov Siyahi kadının İstanbul'daki 1 günü paylaşımı olay oldu Takside 28 TL'lik tartışması kanlı bitti