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  4. Korku filmi değil gerçek! Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Gizemli yaratık...

Korku filmi değil gerçek! Sosyal medyayı karıştıran görüntü: Gizemli yaratık...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından yakalanan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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