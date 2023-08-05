Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:30 Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cdfa93ecfe4e75463113f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''