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  4. Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu!

Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu!

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi.

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