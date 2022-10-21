Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu 21 Ekim 2022 Cuma Saat: 21:55 Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte çekilen görüntülerle ilgili işlem yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6352eb15a02525785b2f1993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ölüm namaz kılarken yakaladı 8 bin yıllık keşif! Kötülükleri yok etmek için kırılan insan figürleri bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti