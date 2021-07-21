Anasayfa Video Galeriler Gündem Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 17:15 Eskişehir'de 30 yaşındaki bir vatandaş bahçesinde yakaladığı 'Sarıkız' (camel spider) örümceğini kavanoza koyup, iş yerine götürdü. Ulucan, "Fotoğraf çektirenler oluyor. Yetkililere haber verdik, dönüş bekliyoruz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f82c0694c8bd0c4b327303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de orman yangını Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı