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Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de 30 yaşındaki bir vatandaş bahçesinde yakaladığı 'Sarıkız' (camel spider) örümceğini kavanoza koyup, iş yerine götürdü. Ulucan, "Fotoğraf çektirenler oluyor. Yetkililere haber verdik, dönüş bekliyoruz” dedi.

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