Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 14:20 İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefon kamerası ile kadınların videolarını çektiği iddia edilen bir sığınmacı çevredekiler tarafından dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a4a83e10e2c79ba0cd123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!'' Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız