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  4. Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı

Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefon kamerası ile kadınların videolarını çektiği iddia edilen bir sığınmacı çevredekiler tarafından dövüldü.

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