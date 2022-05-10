Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde telefon kamerası ile kadınların videolarını çektiği iddia edilen bir sığınmacı çevredekiler tarafından dövüldü.

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