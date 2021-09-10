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  4. Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Ankara’da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta iki öğrencide koronavirüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı.

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