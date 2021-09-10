Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı 10 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:55 Ankara’da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta iki öğrencide koronavirüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613b800befa3b721ef688d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı THY uçağında panik! O anlar yolcunun kamerasında İstanbul'da indirim izdihamı 6 terörist daha öldürüldü Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı