Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu 03 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 10:30 Güncelleme: 03 Ağustos 2023 Perşembe 10:30 Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kumköy Barajı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cb579830ee8e3adb617333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de polislere silahlı saldırı! Torbacılara şafak baskını: 37 gözaltı Lüks otomobil alev topuna döndü İstanbul'da silahlı saldırı! Ortalık bir anda karıştı Esenyurt'ta bir bekçi ölü olarak bulundu Lunaparkta faciadan dönüldü: Yaralılar var! Eşini metroda başka bir kadınla yakalayınca... 3 ilde 677 milyon TL'lik büyük operasyon!