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Korkulan oldu! Baraj tamamen kurudu

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Kumköy Barajı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

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