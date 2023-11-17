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  4. Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek

Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek

Tekirdağ’da son yağışların da fayda etmediği barajların dibindeki ağaçlar ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse Tekirdağ’da su sorunu yaşanabileceği belirtildi.

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