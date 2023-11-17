Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:10 Tekirdağ’da son yağışların da fayda etmediği barajların dibindeki ağaçlar ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse Tekirdağ’da su sorunu yaşanabileceği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65574a1d8bdf63b28c0fb323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da trafik magandası kamerada İsrail polisinden Türk gazetecilere saldırı: Kamerayı kırdılar! Filipinler'de 6,7 büyüklüğündeki deprem kamerada Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limana park edildi Öğrenci servisi şoförünün dikkati faciayı kıl payı önledi Sokak ortasında kadın öfkesi: Peş peşe tokatladı Asrın felaketinde bile yıkılmayan yüzlerce yıllık tarih Hainler Irak'ın kuzeyinde 12'den vuruldu! Operasyon görüntüleri yayınlandı