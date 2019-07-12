Korkulan oldu yangın büyüdü: Tatilciler alevlere müdahale etti
12 Temmuz 2019 22:55
Korkulan oldu yangın büyüdü: Tatilciler alevlere müdahale etti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın 8 saattir devam ediyor. Tatil sitelerine 20 metre yaklaşan alevlere tatilciler; kürek, süpürge ve taşlarla müdahale etti. Bodrum’un Gürece Mahallesi’nde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. İslamhaneleri ve Bağla mahallelerine kadar ulaşan alevlere çok sayıda itfaiye, orman ekibi, Muğla 911 arama kurtarma ekipleri...