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  4. Korkunç anlar: Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

Korkunç anlar: Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde 19 yaşındaki G.A. isimli kadın, 5. kattan kendisini evden alması için aradığı taksicinin üzerine düştü.

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