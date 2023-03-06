Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç anlar: Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü Korkunç anlar: Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 20:30 Güncelleme: 06 Mart 2023 Pazartesi 20:30 Edirne'nin Keşan ilçesinde 19 yaşındaki G.A. isimli kadın, 5. kattan kendisini evden alması için aradığı taksicinin üzerine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6406232de3feff73205c63c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelecek Partili Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı Akşener ile görüşen Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklama Et fiyatlarında çılgın artış! Hem vatandaş hem esnaf isyanda Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti istanbul-sultangazi_de_tramvay_yoluna_girdi_seferlerin_aksamasina_neden_oldu