Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:11 İstanbul'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62513f9c342cb754b7749a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var'' İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin'' Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü''