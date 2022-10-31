Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı 31 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 20:35 Güncelleme: 31 Ekim 2022 Pazartesi 20:35 Pitbull saldırısına uğrayan genç kadını kurtaran aşçı sosyal medyada kahraman oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636007586c2cfa0f5d0c94d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan başörtüsü açıklaması Kent meydanında bıçaklı dehşet! İstanbul'da yabancı uyruklu tacizciye linç girişimi Jesus futbolcuya tekme atarken yakalandı TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! Teğmenin ''İnci Tanem'' performansı sosyal medyayı salladı