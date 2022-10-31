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  4. Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı

Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı

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Pitbull saldırısına uğrayan genç kadını kurtaran aşçı sosyal medyada kahraman oldu.

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