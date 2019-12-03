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  3. 03 Aralık 2019 23:30

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı !

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı bildirilen kişinin öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde gerçek zanlı yakalandı.

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