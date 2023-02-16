Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 08:45 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin görüntüleri Şairler Tepesi'nden güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında şehirde peş peşe görülen parlamalar dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63edc2ee77558454700c7793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 gündür her gün enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti! 10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı! Görenler gözlerine inanamadı 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak anlaşılınca... Depremler sonrası Suriye'ye geri dönüyorlar Deprem bölgesinde gazetecilere yağmacı saldırısı Sağlık Bakanı Koca'nın deprem bölgesinde korku dolu anları 228 saat sonra mucizenin adı Mustafa oldu Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı 228. saatte 2'si çocuk 3 kişi enkaz altından çıkarıldı