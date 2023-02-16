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Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin görüntüleri Şairler Tepesi'nden güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında şehirde peş peşe görülen parlamalar dikkat çekti.

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