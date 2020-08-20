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  3. 20 Ağustos 2020 11:15

Korkunç görüntü! Çılgına döndü herkesi öldürecekti!

Bursa'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga esnasında otomobile binen bir şahıs, öfkeli kalabalığın üstüne aracını sürerek ezmeye çalıştığı o korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

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