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  3. 21 Kasım 2019 10:05

Korkunç görüntü ! Genç kız 50 metrelik uçurumdan atladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren 21 yaşındaki genç kız, 50 metrelik uçurumdan atladı. Ağır yaralanan kızın intihar girişimi, mobese kamerasına yansıdı.

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