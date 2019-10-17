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ABD BAŞKANI TRUMP: TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN MİLYONLARCA HAYAT KURTULACAK
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  3. 17 Ekim 2019 19:25

Korkunç görüntü ! Önce cinayet sonra intihar !

İzmir'in Konak ilçesinde eski sevgilisini yanında getirdiği pompalı tüfekle başından vurdu. Daha sonra kardeşini yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

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