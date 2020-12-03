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  3. 03 Aralık 2020 18:20

Korkunç görüntü! Yolcu uçağını istila ettiler

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Dev yatırım bankası uyardı! Dolarda değer kaybı devam edebilir
Dev yatırım bankası uyardı! Dolarda değer kaybı devam edebilir
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Mustafa Sarıgül: ''Partimizi 20 Aralık'ta kuruyoruz''
Mustafa Sarıgül: ''Partimizi 20 Aralık'ta kuruyoruz''
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İstanbul Adliyesi'nde sosyal mesafe hak getire!
İstanbul Adliyesi'nde sosyal mesafe hak getire!
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Özel halk otobüsünde sosyal mesafe kavgası kamerada
Özel halk otobüsünde sosyal mesafe kavgası kamerada
Video Galeri
Trafik magandasının tehlikeli oyunu kamerada
Trafik magandasının tehlikeli oyunu kamerada
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Bakın CHP'li Başarır, Erdoğan'a yıllar önce ne sormuş
Bakın CHP'li Başarır, Erdoğan'a yıllar önce ne sormuş
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