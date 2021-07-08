Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 22:00 Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ineklere yapılan işkence pes dedirtti. 6 inek kuyrukları kesilmiş halde bulunması büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e74b4a61ec77745937b2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs... Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''