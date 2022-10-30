Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü 30 Ekim 2022 Pazar Saat: 10:10 Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635e2358c821ba78086dcf03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi TOGG'un ilk sahipleri belli oldu TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Alışveriş merkezinde indirim izdihamı İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı! Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını...