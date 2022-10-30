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  4. Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü

Korkunç görüntüler! Cadılar bayramı izdihamında 151 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 82 kişi yaralandı.

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