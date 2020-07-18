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İSTANBUL'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
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  3. 18 Temmuz 2020 13:10

Korkunç kaza 4 farklı araç kamerasında!

Tokat’ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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